Avatar 2: James Cameron spiega la principale differenza fra il suo film e i cinecomic

Avatar 2 è nei cinema da un paio di settimane e durante le varie interviste rilasciate da James Cameron nel corso della promozione del kolossal, il regista è finito spesso e volentieri a parlare di cinecomic perché, in ambito di botteghino, ormai è quello il genere da battere in un contesto di mercato che, anche prescindendo dagli effetti della pandemia, è profondamente cambiato dai tempi del debutto del primo film della saga.

In una lunga e corposa intervista rilasciata a The Wrap, James Cameron ha ribadito di non avere nulla in contrario sui cinecomic, ma ha ribadito che il successo della sua creatura sta tutto nel fatto che a dispetto dell’ambientazione fantascientifica e aliena proposta da Avatar e Avatar 2, quelle affrontate dai lungometraggi sono tematiche molto concrete e universali.

Spiega Cameron:

Una cosa che siamo riusciti a fare con successo con il primo film è stato renderlo riconoscibile in tutto il mondo e da tutte le culture. Non ha avuto successo solo negli Stati Uniti, abbiamo fatto i tre quarti degli incassi nei mercati internazionali. Per questo era importante per me raccontare una storia che fosse universale perché tutti hanno a che fare con padri e figli, madri e figlie, fratelli e sorelle e questo genere di cose. Non importa a quale cultura tu appartenga, qual è la lingua che parli o la religione che professi. È un’idea universale.

James Cameron evidenzia poi la principale differenza fra Avatar 2 e i cinecomic:

Non abbiamo a che fare con problemi straordinari, non devono combattere contro un tizio che vuole conquistare la galassia. Devono fronteggiare problemi molto concreti. E non lo dico per criticare i cinecomic, li apprezzo, sono i miti e le leggende di oggi, il nostro equivalente delle divinità greche in battaglia. Tutti noi amiamo questo genere di robe, ma non era quello il film che volevo fare.

FONTE: The Wrap