Avatar 2: il regista di seconda unità mostra il retroscena delle riprese nei sottomarini

Garrett Warren, regista di seconda unità di Avatar 2, ha condiviso alcuni video dal set del film diretto da James Cameron.

Nel video pubblicato su Instagram che trovate a seguire, come potete notare, Warren ha mostrato come sono state realizzate le scene sottomarine:

Questo è il nostro impianto di allagamento per la scena dei sottomarini Mako. Il sottomarino si appoggiava a una base in movimento che riuscivamo a pilotare per dare l’impressione che stessero manovrando il mezzo sott’acqua.

La prima parte del video mostra la prova fatta da Beau, uno degli stuntmen, che affronta l’acqua in arrivo e poi scappa. La seconda parte mostra un test con i due interpreti in posizione pronti a tirare le corde di sicurezza nel caso qualcosa andasse storto. Guardate con quanta velocità riuscivamo a rimuovere l’acqua e notate quanto fosse limpida. Un marchio di fabbrica di James Cameron!