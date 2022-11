Avatar: la via dell’acqua, Zoe Saldana si è commossa dopo aver visto il film

Avatar: la via dell'acqua

Manca sempre meno all’arrivo nei cinema di Avatar: la via dell’acqua, il kolossal di James Cameron che riporterà in scena il mondo e i personaggi della leggendaria pellicola uscita nel 2009.

E a quanto pare i membri del cast hanno già avuto la possibilità di vedere il film come rivelato da Zoe Saldana che in Avatar: la via dell’acqua torna a interpretare la Na’vi Neytiri.

La star ne ha parlato durante la sua apparizione allo show di Jimmy Fallon occasione in cui ha anche discusso della reazione avuta dopo la prima visione del film, avvenuta con una proiezione tenutasi giusto prima del suo arrivo nello studio del Tonight Show di Fallon.

Se sembro un po’ strana, normalmente sono molto loquace, è perché arrivo dalla proiezione del film. Oggi ho visto Avatar: la via dell’acqua. Sto ancora elaborando il tutto. È molto emozionante. Sono davvero sorpresa che il trucco abbia retto perché ho pianto, sul serio. È un film molto speciale e vi posso rivelare un piccolo dettaglio sul film: ha a che fare con l’acqua!

Avatar 2 arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Jimmy Fallon via YouTube