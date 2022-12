Babylon: Brad Pitt condivide il suo shock nel girare una scena del film “con un sacco di nudi”

Babylon, nuovo lavoro di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie, uscirà in Italia a metà gennaio (GUARDA IL TRAILER). Il film segue le storie di diversi personaggi ai vertici e ai margini di Hollywood nel 1926, a partire dalla fine dell’era del cinema muto fino al debutto dei cosiddetti “talkie”, ovvero i film con il sonoro.

In occasione della premiere a Los Angeles, il regista ha concesso un’intervista a The Hollywood Reporter, in cui ha spiegato perché ha deciso di realizzarlo:

Mi sono interessato alle origini di questo, di questa follia totale, e credo che ciò che mi ha fatto pensare che ci fosse un film [da poter girare] è che leggevo cose per curiosità e mi ritrovavo continuamente scioccato. Leggevo delle feste, dell’uso di droghe, del modo in cui venivano girati i film in quel periodo – la disinibizione, la dissolutezza senza freni – e mi ritrovavo sempre a bocca aperta. Ho pensato: “Ok, se riesco a catturare una parvenza di questo aspetto e portarlo sullo schermo, senza comprometterlo, senza sanificarlo“… mi sembra che tanti film sulla vecchia Hollywood si rifacciano al mito della vecchia Hollywood in cui tutto è pulito ed elegante, ma non era così, almeno in questo periodo. Quindi, ho pensato che se riuscissi a fare questo sarebbe un film che vale la pena fare.

A far discutere molto del film sono proprio le sue diverse scene folli e stravaganti, che comprendono centinaia di comparse, serpenti, alligatori e una scena con una festa così dissoluta da richiedere quasi due settimane di riprese. Brad Pitt ha raccontato come si è sentito quando si è trattato di girare questo passaggio:

Il primo giorno è stato un po’ scioccante, anche per me. Mi sono detto: “Wow, lo stiamo facendo davvero“. C’erano un sacco di nudi, un sacco di nudi. E poi il terzo giorno ho pensato: “Sì, un sacco di nudi“. E poi, dopo due settimane, era come un altro giorno in ufficio.

Nel ricco cast del film anche Samara Weaving, Tobey Maguire, Katherine Waterston, Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart.

