Babylon: Brad Pitt, Margot Robbie e i protagonisti del film nei character poster

In attesa del primo trailer in arrivo oggi sono approdati in rete i character poster italiani di Babylon, il nuovo lungometraggio diretto da Damien Chazelle (La la Land) interpretato da un vero e proprio parterre di star come Brad Pitt, Margot Robbie, Samara Weaving, Tobey Maguire e Katherine Waterstone.

Potete vedere i poster qua sotto:

Babylon arriverà nelle sale americane dal prossimo 25 dicembre distribuito da Paramount.

FONTE: Eagle Pictures