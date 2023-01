Damien Chazelle fin dai tempi del suo esordio datato 2009, Guy and Madeline on a Park Bench, ha sempre ricevuto delle ottime critiche per le sue pellicole, ma con il più recente Babylon (LEGGI LA RECENSIONE) qualcosa sembra essersi “rotto”. Attualmente il film è il primo di Chazelle ad aver ricevuto l’icona marcia su Rotten Tomatoes con una percentuale del 55% di recensioni positive su un totale di 281 pezzi presi in esame.

Per intenderci: prima di Babylon, lo score più basso mai raggiunto da Damien Chazelle con i suoi quattro precedenti film è stato l’87% di First Man.

In un incontro stampa effettuato a margine dell’uscita inglese del suo nuovo progetto, il filmmaker ha potuto dire la sua su questa “prima volta” alle prese con una stampa decisamente più tiepida del solito.

In tutta onestà, non presto troppa attenzione a cose come questa. Sai è una dinamica interessante perché quando fai qualcosa è come se poi diventasse – una volta che il filmmaker ha finito di lavorarci – di proprietà del pubblico, categoria che comprende anche i critici. E ogni persona avrà un’idea differente su quello che ha visto. E saranno tutte idee legittime. Diventa un film che appartiene al mondo. Ecco perché personalmente non credo – anche se non ho alcun problema con chi lo fa – ai filmmaker che tornano sui propri passi e rimaneggiano dopo il fatto. Va bene, per carità, ma penso che a un certo punto un film rappresenti un momento ben preciso nel tempo e nella storia.

Èd è bello avere qualcosa he stimola la discussione, il dibattito, suscitando anche la nascita di opinioni estremamente accese da ambo le parti. Sapevamo benissimo che il film avrebbe arruffato un po’ di piume e fatto impazzire un po’ di gente e penso che vada bene così. Dovrebbero esserci più film capaci di farlo.

Con un budget di circa 80 milioni, esclusa la P&A, Babylon di Damien Chazelle ha attualmente incassato solo 15 milioni di dollari nei cinema americani. Chiaramente, le eventuali considerazioni sulla riuscita economica della pellicola potranno essere fatte solo quando sarà stato distribuito in tutto il mondo (in Italia, ad esempio, esce oggi).

