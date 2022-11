Babylon: Margot Robbie promette un film folle quanto The Wolf Of Wall Street

Empire ha pubblicato una nuova foto di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle in arrivo a fine anno negli Stati Uniti, condividendo alcune dichiarazioni della protagonista Margot Robbie.

L’attrice ha descritto il set parlando di un ambiente decisamente sopra le righe:

Ricordo che sul set di [The Wolf Of Wall Street] ho pensato: “Non sarò mai più su un set folle quanto questo”. Poi ho girato Babylon, dove c’è stato un quantitativo vertiginoso di dissolutezza. Una delle sequenze più sconcertanti e caotiche a cui abbia mai assistito riguardava un combattimento con un serpente. Non vi dirò chi vince o chi perde, ma fidatevi, è pazzesca.

Babylon uscirà negli Stati Uniti il 23 dicembre. L’idea era che uscisse in limitata per poi espandersi a gennaio, ma la nuova strategia prevede un lancio ampio fin dall’inizio. In Italia arriverà direttamente a gennaio.