Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Tron: Legacy), il regista(The Originals) esarebbero entrati a far parte del cast di, il nuovo film di Damien Chazelle che entrerà in fase di riprese in estate.

Descritto come dramma originale ambientato nella Hollywood di una volta, Babylon è un “audace film d’autore con un budget sostanzioso“. Nel cast del progetto, ricordiamo, anche Brad Pitt, Margot Robbie, Jovan Adepo, Li Jun Li, Diego Calva, Max Minghella, Flea, Samara Weaving, Rory Scovel, Lukas Haas, Eric Roberts, P.J. Byrne e Damon Gupton.

Il progetto è stato scritto da Chazelle che si occuperà anche della regia. Nulla sappiamo sulla trama, ma dovrebbe mescolate personaggi reali a personaggi di finzione, e verrà verosimilmente vietato ai minori non accompagnati.

Chazelle, ricordiamo, ha diretto di recente la serie Netflix The Eddy; ma è ricordato anche per aver diretto La La Land, Whiplash e First Man – Il primo uomo.

Alla produzione Olivia Hamilton, Matt Plouffe e Marc Platt.

Il lungometraggio dovrebbe arrivare in un numero limitato di sale americane il giorno di Natale del 2022 e in uscita regolare nei cinema dal 6 gennaio 2023.

