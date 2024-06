In Bad Boys 4 (Bad Boys: Ride or Die) c’è un momento il cui il personaggio di Will Smith si blocca per un attacco di panico nel terzo atto del film e quello di Martin Lawrence lo riporta alla realtà schiaffeggiandolo.

Si tratta di un riferimento al momento degli Oscar 2022 in cui Smith schiaffeggiò Chris Rock dopo una battuta su Jada Pinkett Smith, come confermato dai registi Adil El Arbi e Billah Fallah durante un’intervista con Variety.

I due hanno in effetti confermato che si è trattato di un suggerimento di Smith in persona:

Fallah: È stata di Will l’idea, ha lavorato a questo film in maniera molto personale. È stato presente dal primo secondo che abbiamo iniziato la pre-produzione all’ultimo giorno al montaggio. Quando abbiamo girato quel momento, il sole stava tramontando e abbiamo detto: “Non abbiamo finito di scrivere la scena“, quindi si è trattato di pura improvvisazione praticamente.

El Arbi: È stato tutto improvvisato, abbiamo solo detto: “Sì, Marty. Continua. Di più. Di più“.

Fallah: L’abbiamo trovato divertente, era quello che volevamo, ma non sapevamo come la gente avrebbe reagito.

El Arbi: È stato davvero catartico, per certi versi, come se ci fosse stata tensione e poi sollievo. E poi il pubblico ha apprezzato tanto quella scena. Non si è mai sicuri fin quando non provi a vedere che effetto fa, e in effetti alle proiezioni di prova quello è stato uno dei momenti che ha fatto più ridere. Ci siamo detti: “Ok, abbiamo fatto la cosa giusta“. È stato importante per quel momento, per il film e per Will.