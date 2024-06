Lo sceneggiatore di Bad Boys 4 (Bad Boys: Ride or Die), Chris Bremner, ha parlato della decisione di far tornare un personaggio dei primi film, assente dal terzo capitolo.

Si tratta di John Salley nei panni di Fletcher, tornato per motivi narrativi e anche per evitare di confondere il pubblico con troppi personaggi nuovi:

C’è sempre piaciuto inserire il cammeo di alcuni personaggi. Quando abbiamo deciso che avremmo riaperto un vecchio caso a cui stava lavorando il capitano Howard, ci siamo detti: “Beh, ovviamente dobbiamo far tornare tutte queste persone, no? Perché inventare nuovi personaggi? Il pubblico deve già a badare a troppa gente, torniamo ai pezzi forti!“. Ci sono stati un paio di personaggi che non siamo riusciti a inserire, avrei tanto voluto ci riuscissimo, ma è stato bellissimo far tornare John Salley.