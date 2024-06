A una proiezione americana nella catena Cinemark di Bad Boys 4 (Ride or Die) in America, Will Smith si è silenziosamente unito al pubblico pagante per vedersi il film senza farsi notare.

Questo fino a quando, terminata la visione, l’attore è uscito dalla sala insieme al resto del pubblico esordendo con un “Beh, sono felice che vi sia piaciuto” facendosi riconoscere e scatenando le urla dei fan increduli.

L’attore si è fermato quindi a fare due chiacchiere con il pubblico, tra una stretta di mano, qualche abbraccio e un sacco di foto.

Potete vedere il video della sorpresa – fuori dalla sala sabato 8 giugno – qui di seguito su TikTok:

La pellicola è uscita nei cinema statunitensi il 7 giugno, nei cinema italiani arriverà il 13 giugno. Alla regia, ancora una volta, Adil & Bilall, su una sceneggiatura di Chris Bremner.

