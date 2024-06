Bad Boys 4 è appena arrivato nei cinema ravvivando un po’ un box-office che, per via della scarsità di nuove uscite di peso, languiva alquanto (ECCO I DETTAGLI) e inevitabilmente ci s’interroga già sulla possibilità di un capitolo 5 della saga action nata nel 1995 col film di Michael Bay.

Chiacchierando con Entertainment Weekly, Will Smith e Martin Lawrence si dichiarano aperti all’eventualità di un Bad Boys 5 a due condizioni: se avrà senso farne un altro e, soprattutto, a patto di avere meno stunt da fare perché, ormai, hanno entrambi una certa età.

Will Smith: Beh, questi attori più giovani dovranno sicuramente fare più stunt, questo è certo. È un mondo e dei personaggi con cui è un vero piacere avere a che fare. In una sala cinematografica con Mike e Marcus è come essere a casa. Quindi, finché c’è una ragione per farlo, lo faremo: non ho mai voluto essere uno di quei tipi che fanno sequel solo perché la gente ci va. Voglio farli perché c’è qualcosa da dire e i personaggi stanno sviluppandosi in un modo che sarà interessante e divertente da guardare e forse anche un po’ utile. C’è qualcosa che può accadere nella vita di questi personaggi per cui vale la pena andare al cinema? Cuesto film, la risposta è decisamente sì.

Martin Lawrence: Ci divertiamo sempre così tanto a fare questi film e dobbiamo dare ai fan quello che vogliono. Will ed io ci divertiamo molto a lavorare insieme, quindi finché i fan lo desiderano e c’è domanda, cercherò di dare loro quello che vogliono. Vedremo. Sai che non dico mai mai, ma deve anche avere senso. Se i fan lo chiedono, sai che potremmo tornare.