Qualche giorno fa, Josh Gad aveva lasciato capire in maniera molto chiara di essere al lavoro su Balle spaziali 2, seguito della leggendaria commedia di Mel Brooks uscita nel 1987 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Adesso arriva la conferma del progetto, insieme a qualche dettaglio aggiuntivo. Balle spaziali 2 è in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios che produrranno il lungometraggio insieme allo stesso Mel Brooks. Josh Gad, co-autore della sceneggiatura, figurerà anche nel cast.

La pellicola sarà diretta da Josh Greenbaum sulla base di uno script realizzato Benji Samit, Dan Hernandez e il già citato Gad, con Kevin Salter in qualità di produttore esecutivo. Balle spaziali 2 si trova nelle fasi iniziali di sviluppo, non si sa chiaramente nulla della trama e Amazon non ha voluto commentare ufficialmente la cosa.

Benji Samit e Dan Hernandez sono noti per aver lavorato alle sceneggiature di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, Detective Pikachu e La famiglia Addams 2.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Variety

Classifiche consigliate