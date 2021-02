LEGGI ANCHE – Mark Wahlberg collaborerà ancora con il regista Baltasar Kormákur per Arthur the King

Secondo quanto riportato da Variety il regista e sceneggiatore islandese(Everest, Cani sciolti, Resta con me) svilupperà insieme all’autoreuna love story ambientata durante la pandemia del 2020 e basata sul nuovo romanzo scritto dallo stesso Olafsson e pubblicato lo scorso anno.

Il lungometraggio – provvisoriamente intitolato Touching – è descritto come un’emozionate storia d’amore che tocca tutto il globo intrecciandosi con reali eventi storici. Tra i luoghi che tocca la storia troviamo le odierne e “moderne” Reykjavík e Tokyo e anche la Londra degli anni ’60.

Lo stesso Olafsson si sta attualmente occupando dell’adattamento del suo romanzo. Kormákur, oltre a dirigere la pellicola, la produrrà attraverso i RVK Studios. La produzione effettiva del film dovrebbe iniziare nel 2022.

Tra i lavori come regista di Kormákur troviamo Il mare, Resta con me, Una tragica scelta, Contraband, The Deep, Cani sciolti, Everest e The Oath – Il giuramento. Tra i più noti romanzi di Olaf Olafsson ricordiamo invece Absolution, The sacrament, Il viaggio di ritorno e walking into the night.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Kormákur e Olaf Olafsson? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!