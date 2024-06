Bam Margera, l’ex attore di Jackass, si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa per condotta molesta.

Il patteggiamento è avvenuto proprio prima dell’inizio del processo: dovrà passare sei mesi in libertà vigilata e dovrà sottoporsi a esami tossicologici senza preavviso.

Brandon “Bam” Margera si era consegnato alle forze dell’ordine della Pennsylvania dopo un mandato d’arresto diramato lunedì 24 aprile.

Il 23 aprile la polizia era stata chiamata in una residenza di Chester County dopo che la star era stata coinvolta in un litigio con suo fratello Jess. Margera era stato così incriminato per aggressione al fratello e minacce nei confronti della sua famiglia.

In tribunale Jess Margera ha definito suo fratello “una brava persona quando è sobrio“, mentre l’avvocato difensore William J. Brennan ha sottolineato che il suo cliente ha finalmente cambiato vita: “Si può dire che abbia vinto il caso decidendo di rimettere mano alla sua vita“.

Il 1 agosto Bam Margera festeggerà il suo primo anno da sobrio: “Ora che sono arrivato a tutto questo tempo [da sobrio], non voglio tornare alla mia vecchia vita“.

