Barbarian: il regista parla della possibilità di realizzare un sequel

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con Comicbook, Zach Cregger, regista di Barbarian, ha parlato della possibilità di realizzare un sequel del film, sostenendo che al momento non contempla l’idea, pur non chiudendo tutte le porte. “Barbarian 2 non fa per me. Non mi capiterà mai. [Ma] mai dire mai, domani potrei avere un’idea fantastica e partire alla grande“, le sue parole.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, il regista ha poi ribadito quanto dichiarato, spiegandone le ragioni ma anche rivelando come la storia di Barbarian potrebbe proseguire:

Non credo di essere necessariamente interessato a un prequel in questo momento. Penso che dovrebbe raccontare la storia di Frank [Richard Brake], e personalmente non sono interessato a fare un film su un uomo che rapisce le donne. Sono più che felice di avere questa ambientazione per un’altra storia come quella di Barbarian, ma non voglio guardare quell’uomo per un’ora e mezza. Potrei avere un’idea sbagliata. Forse cambierò idea, ma al momento no. C’è un sequel su cui scherzo e che mi piacerebbe vedere: la Madre sopravvive al colpo di pistola e deve integrarsi nella società. Potrebbe frequentare college statale, prendere il foglio rosa e creare un profilo su Tinder. Sarebbe divertente. Guarderei quel film. Non so se lo farei, ma mi piacerebbe vederlo.

Il film, uscito nelle sale americane nelle scorse settimane, racconta di una giovane donna in viaggio verso Detroit per un colloquio di lavoro che prenota una casa in affitto. Quando arriva a tarda sera, scopre però che la casa è già prenotata e che uno strano uomo vi alloggia. Decide comunque di passare la serata lì, ma presto scoprirà che c’è molto di più da temere di un ospite inatteso.

Cosa ne pensate della possibilità di un sequel di Barbarian? Lasciate un commento!

FONTE: CB/ THR