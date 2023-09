Beast, film action uscito nell’estate 2022 (LEGGI LA RECENSIONE), vede Idris Elba nei panni di un padre che, in un viaggio in Sudafrica con le due figlie, si ritrova braccato da un feroce leone. In un’intervista video con Insider, l’esperto di felini Mark Elbroch ha lodato l’accuratezza della scena in cui l’animale attacca i protagonisti.

Ecco le sue parole:

I leoni africani, quelli più grandi, sono grandi quasi quanto le tigri più grandi. Sono stati registrati esemplari che pesano fino a 270 chili, ma presentano un dimorfismo estremo, che è una parola elegante per dire che i maschi sono molto più grandi delle femmine. Quando sono stato sul campo e ho affrontato un leone, quando si alza in piedi i suoi occhi sono essenzialmente all’altezza del tuo petto, il che è incredibilmente intimidatorio. È difficile da guardare. Mi ricorda Revenant con Leonardo DiCaprio, la scena dell’orso era semplicemente brutale nella sua ferocia. Questo [in Beast] è l’attacco più realistico che abbiamo visto. È un attacco alle spalle – spesso i grandi felini puntano la colonna vertebrale quando attaccano qualsiasi tipo di preda. E si nota che questo leone morde molto. Molti artigli, che servono più che altro a ferire. Questo è un leone che vuole uccidere. Questa scena è quanto di più realistico ci possa essere. Gli darò un bell’otto. Perde due punti solo per l’impatto sulla persona che ne è stata vittima. La devastazione di quell’attacco sarebbe stata letale.

