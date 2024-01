Willem Dafoe è una delle new entry nel cast di Beetlejuice 2, il sequel della sua leggendaria pellicola datata 1988 che vede nuovamente Tim Burton dietro alla macchina da presa.

E proprio Willem Dafoe, in una chiacchierata fatta con Deadline, spiega perché Beetlejuice 2 non si merita la critica più comune che spesso e volentieri viene fatta nei riguardi di operazioni come queste, cioè di essere fatte solo per battere cassa.

È stato divertente lavorare con Tim Burton e penso che sarà bello. Sarà molto divertente. Perché è stato fatto con lo spirito giusto, non è un tentativo di battere cassa. Il sentimento è ancora lì. E, naturalmente, molte delle stesse persone del primo film sono tornate. Erano lì, presenti in modo completo.

Insomma, stando a quello che dice Willem Dafoe, Beetlejuice 2 ha tutti gli ingredienti per essere un film all’altezza dell’originale. Staremo a vedere…

Beetlejuice 2, lo ricordiamo, uscirà il 6 settembre 2024 distribuito dalla Warner Bros. Nel cast ritroveremo anche Winona Ryder e Catherine O’Hara, insieme ai nuovi arrivati Justin Theroux e Jenna Ortega, che ha già collaborato insieme a Tim Burton per la serie Tv di Mercoledì su Netflix.

Nulla sappiamo sulla trama, ma la versione più recente della sceneggiatura è stata scritta da Al Gough e Miles Millar, creatori di Mercoledì. Una prima bozza era stata scritta da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (anche produttori), poi rimaneggiata da Mike Vukadinovich.

FONTE: Deadline

