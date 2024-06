Tramite Empire è approdata una nuova immagine ufficiale di Beetlejuice Beetlejuice, sequel dell’iconico film di Tim Burton del 1988.

L’immagine in questione raffigura Wolf Jackson, personaggio interpretato da Willem Dafoe che, apprendiamo dal magazine, era un brillante attore deceduto noto per aver interpretato un poliziotto di nome Frank Hardballer e che nell’aldilà avrà un ruolo molto simile: “Non è un ruolo normale”, ha dichiarato Dafoe, “La cosa più importante per me era trovare il tono. Doveva essere saldo ma anche abbastanza libero da poterci giocare”.

Potete vedere l’immagine qua sotto:

Trovate tutte le informazioni su Beetlejuice Beetlejuice nella scheda del film! La pellicola arriverà nei cinema italiani il 5 settembre.

Che ne pensate? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate