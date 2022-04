È stata interrotta bruscamente la produzione di, il nuovo film prodotto da Searchlight Pictures scritto, diretto e interpretato daa fianco di. Per circa 24 ore si sono rincorse voci su cosa potesse essere successo, puntando il dito di volta in volta su ciascuna delle tre star coinvolte. Ebbene, Deadline alla fine ha rivelato che il “colpevole” è nientemeno che: la sospensione ha a che fare con una lamentela riguardo un suo comportamento inappropriato sul set.

Mercoledì la Disney ha mandato una lettera al cast e alla troupe della pellicola informandoli che le riprese erano state sospese a causa di “una lamentela”, e che ripartiranno “non appena sarà possible: stiamo lavorando con Aziz e Youree Henley per stabilire le tempistiche”.

Le indagini sono in corso, e non è chiaro che conseguenze avranno. Le riprese erano iniziate alla fine di marzo e metà del film è stata girata: difficile pensare che Murray venga sostituito, anche se molto dipende dalla natura della lamentela.

Being Mortal è basato sull’omonimo libro del 2014, composto principalmente da riflessioni e storie personali del chirurgo Atul Gawande, e indaga tematiche come l’avanzare dell’età, le ansie dei pazienti sulla morte e la tendenza del medico ad alimentare false speranze. L’uscita è prevista per il 2023 al cinema.