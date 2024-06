Da pochi giorni è disponibile negli Stati Uniti, sulla piattaforma streaming Hulu, Brats, documentario diretto da Andrew McCarthy che ragiona sulla storia del termine Brat Pack, a cui l’attore è stato associato negli anni ’80 insieme a colleghi come Emilio Estevez, Rob Lowe e Demi Moore. In un’intervista con Variety, l’attore ha infatti riflettuto su come…

…A distanza di tanti anni, il Brat Pack è diventato un’espressione meravigliosamente iconica, guardata solo negli aspetti positivi. Ma all’epoca era molto stigmatizzante e ha influenzato negativamente tutte le nostre carriere.

Dopo St. Elmo’s Fire, l’era del Brat Pack raggiunge il suo apice con il film del 1986 Bella in rosa. Il fratello di Estevez, Charlie Sheen, avrebbe dovuto interpretare, Blane, il ragazzo di buona famiglia che si innamora di Andie (Molly Ringwald). La parte venne poi affidata a McCarthy, che ricorda:

Il personaggio era stato scritto per una specie di quarterback dalla mascella squadrata e dalle spalle larghe. Mi hanno fatto un’audizione di cortesia perché avevo appena fatto St. Elmo’s Fire, ma hanno pensato: “No, non è per niente adatto” . Molly [Ringwald] ha letto il copione con me. E quando me ne sono andato, ha detto: “È il tipo di ragazzo di cui mi innamorerei. È un tipo sognatore e poetico, non un atleta del c*zzo“. E John Hughes [sceneggiatore e produttore] ha risposto: “Quel fifone?!”. Bisogna però riconoscere John che quello che ha fatto così bene è stato ascoltare i giovani. E si è messo d’accordo con loro e ha detto: “Va bene, se lo volete, lo avrete“.

[Anche dopo aver ottenuto la parte] La gente mi diceva che dovevo andare sempre in palestra. Come Arnold [Schwarzenegger] e Sylvester [Stallone], che erano ovunque. Ma se fossi stato un Blane gonfiato, sarebbe stato strano.