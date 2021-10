È così bravo, così brillante e crea un ambiente fantastico. Abbiamo avuto un’ottima esperienza di collaborazione in passato, visto che aveva prodotto Argo. Ha così tanta esperienza e sa il fatto suo, lo trovo un grande dono. Arriva dritto al punto senza scatenare caos. Bing, bang, boom. È il miglior regista e il più preciso con cui abbia mai lavorato.

Durante un’intervista ET per la promozione diha parlato del rapporto con lo lega a George Clooney definendolo il miglior regista con cui abbia mai collaborato.

Nel cast di The Last Duel troviamo Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, la storia è tratta dall’omonimo libro scritto da Eric Jager.

Ambientata nel 1386, la trama è incentrata sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie ha accusato il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo a singolar tenzone tra i due.

Damon e Affleck hanno scritto la sceneggiatura con Nicole Holofcener: è la prima volta che i due tornano a scrivere insieme dopo l’Oscar per Genio Ribelle. Nelle fasi iniziali doveva essere Affleck il protagonista con Matt Damon; dopo una serie di sviluppi l’attore è passato in secondo piano come non protagonista a favore di Driver.

L’uscita è fissata al 15 ottobre per gli Stati Uniti, al 14 ottobre in Italia.