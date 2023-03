Ben Affleck svela di essere in un gruppo di Wordle con Matt Damon e Bradley Cooper

È partita la promozione di Air, il nuovo lungometraggio di e con Ben Affleck basato sulla vera storia della genesi del marchio Nike Air Jordan e della partnership tra la società e Michael Jordan.

In occasione di una chiacchierata con THR, Ben Affleck ha svelato di avere un passatempo decisamente particolare assieme ad altri colleghi e amici:

Octordle. È praticamente Wordle con più parole. Non preoccupatevi, non è più difficile. Mi hanno invitato in un piccolo gruppo di celebrità a tema Wordle, c’è anche Matt [Damon]. Oltre a Jason Bateman e a Bradley [Cooper].

In realtà la prima regola di Wordle è che non si parla di Wordle. Un tempo facevo in modo ossessivo il cruciverba la mattina e mi sentivo bravo con i giochi di parole. E ammettiamolo, non è così difficile sfidare altri attori. […] Devi prima giocare a Wordle, poi a Quordle e poi Octordle, poi devi segnarti tutti i punti e chi ha il punteggio più basso vince per quella giornata. La competizione è alle stelle, perciò ci sono molte prese in gioco e derisione costante.