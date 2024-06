Ospite al talk show di Kevin Hart, Hart to Heart, Ben Affleck ha affrontato diversi argomenti dalla sua infanzia di attore all’essere rifiutato da progetti come Beverly Hills 90210 fino al rapporto di collaborazione e amicizia con Matt Damon.

Tra una chiacchiera e l’altra, si è anche parlato delle sue foto – paparazzate e non – e del fatto che sembra sempre arrabbiato per qualche motivo. Affleck, dal canto suo, ha chiarito che si tratta solo di una percezione e… che quella è solo la sua faccia!

“Partiamo col dire che sono piuttosto timido” ha iniziato l’attore. “Non mi piace essere al centro dell’attenzione. Forse è per quello che le persone quando mi guardano pensano che io sia perennemente arrabbiato. Forse è perché dal nulla arrivano persone che mi piazzano una fotocamera in faccia e io penso ‘Ok, ci risiamo’“.

Ha poi aggiunto:

A volte me ne sto a casa mia, a farmi i fatti miei e le persone attorno a me mi chiedono se c’è qualcosa che non va. Io rispondo sempre che non ho niente, cavolo, sto solo ascoltando qualcosa. Inizio a pensare che ci sia qualcosa che non vada a questo punto. Forse le persone proiettano su di me qualcosa di loro, che io però non sento affatto.