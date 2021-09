LEGGI ANCHE – Shang-Chi: Ben Kingsley fa chiarezza sul suo coinvolgimento nel film

Secondo quanto riportato da Deadline faranno parte del cast di, nuovo progetto diretto da Marc Turtletaub. La produzione del film è già in corso in New Jersey.

Il lungometraggio, scritto da Gavin Steckler (Comedy Central’s Review), segue le vicende di un visitatore insolito e inaspettato che riunisce diverse persone che vivono in una piccola cittadina della Pennsylvania occidentale.

Debbie Liebling (Plus One, 65, Pen15) Andy Daly, Michael B. Clark, Alex Turtletaub e Marc Turtletaub stanno producendo il lungometraggio. David Bausch figura invece come produttore esecutivo.

Recentemente abbiamo visto Kingsley nuovamente nei panni di Trevor Slattery in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ma anche in Armi Chimiche, Locked Down, Intrigo – Morte di uno scrittore, Night Hunter, Operation Finale, Giochi di potere, War Machine, An Ordinary Man, Il tenente ottomano e in Security.



Jane Curtin è apparsa invece in titoli come Fata madrina cercasi, Ode to Joy, Copia originale, Il tuo ex non muore mai, Corpi da reato e in Ma come fa a far tutto?.

