In una recente intervista con Marc Maron per il suo WTF podcast ha raccontato un momento denso di tensione durante un viaggio in Sudafrica nel 2004.

L’attore era lì a girare la miniserie BBC To the Ends of the Earth, e una sera durante il rientro assieme ad alcuni colleghi bucarono una ruota e furono costretti a fermarsi. Fu proprio in questa occasione che furono colti da un’imboscata:

Ci fermammo e dai cespugli spuntarono questi tizi che ci sbatterono in auto, uscirono fuori strada e saccheggiarono tutta l’auto. Avevano imitazioni di pistole, ma non me ne resi conto perché ero fuori dall’auto. Poi mi misero nel cofano e a un certo punto mi legarono le mani con i lacci delle scarpe. Alla fine ci lasciarono in pace una volta che acconsentimmo a dargli soldi e carte di credito.

Alla fine, fortunatamente, tutti rimasero incolumi.

