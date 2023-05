Secondo quanto riportato da Deadline Rebecca Ferguson sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di Best Served Cold, prossimo film tratto dal best-seller di Joe Abercrombie che verrà diretto per il grande schermo da Tim Miller (Deadpool ).

Abercrombie si occuperà dell’adattamento. David Ellison della Skydance produrrà il progetto insieme a Dana Goldberg, Don Granger, Aaron Ryder e Miller per i Blur Studio.

Qua sotto trovate la sinossi dell’opera arrivata in Italia con il titolo “Il sapore della vendetta”:

Primavera in Styria. E vuol dire guerra. C’erano stati diciannove anni di sangue. Lo spietato Granduca Orso è in lotta con l’Alleanza degli Otto, e insieme hanno macchiato di rosso la terra bianca. Mentre gli eserciti avanzano, le teste rotolano e le città sono in fiamme, dietro le quinte bancari, preti e forze antiche e oscure giocano una partita mortale per scegliere chi sarà fatto re. La guerra potrebbe essere un inferno, ma per Monza Murcatto, la Serpe di Talins, la mercenaria più celebre e temuta alle dipendenze del Duca Orso, è un modo dannatamente buono per fare soldi. Le sue vittorie, però, l’hanno resa troppo famosa, per i gusti del suo committente. Tradita, abbattuta in battaglia e lasciata a morire, la ricompensa di Murcatto è un mucchio di ossa rotte e una fame ardente di vendetta. A qualunque costo, sette uomini dovranno morire. Tra i suoi alleati: l’ubriacone meno affidabile della Styria, il prigioniero più pericoloso, un assassino ossessionato dai numeri e un barbaro che vuole solo fare la cosa giusta. Il numero dei suoi nemici è almeno la metà della nazione. E tutto questo prima che l’uomo più pericoloso del mondo venga mandato a cercarla e a finire il lavoro che il Duca Orso ha iniziato… Primavera in Styria. E vuol dire vendetta.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate