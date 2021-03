Tra i numerosi progetti proposti dai produttori all’European Film Market in questi giorni in occasione della Berlinale, Deadline segnala un biopic di Robbie Williams molto bizzarro.

Il film, intitolato Better Man, verrà diretto da Michael Gracey, regista di The Greatest Showman, e avrà una particolarità: racconterà la vita della popstar facendola interpretare a… una scimmia in computer grafica. Il sito non entra nel dettaglio, e quindi è possibile che la scimmia sia presente solo in alcune sequenze del film, che tuttavia punta a un budget decisamente elevato: parliamo di circa 100 milioni di dollari.

I produttori presenteranno il progetto a distributori e studios in questi giorni, cercando di prevendere i diritti internazionali e trovare finanziatori. Ciò significa che non è detto che il film venga alla luce, anche se negli ultimi anni i biopic musicali hanno avuto un buon successo: Bohemian Rhapsody ha raccolto quasi un miliardo di dollari in tutto il mondo arrivando fino agli Oscar, e Rocketman è arrivato a quasi 200 milioni. Robbie Williams è una delle popstar più famose al mondo: la storia della sua vita già da tempo è stata adocchiata da Hollywood.

Vi terremo aggiornati!