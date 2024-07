Big Daddy – Un papà speciale, commedia con Adam Sandler uscita nel 1999, in origine avrebbe dovuto aver un altro titolo.

25 anni dopo l’uscita del film, il produttore Sid Ganis e lo sceneggiatore Steve Franks, svelano il titolo originale. Aggiungendo però di averlo cambiato perché sembrava legato a qualcosa di spiacevole…

Racconta Ganis:

Il titolo del copione era Guy Gets Kid. L’ho letto, e Alex Siskin, che lavorava per me, l’ha letto, e abbiamo pensato: “Questo è buono.”

Aggiunge Franks:

Pensavo che Guy Gets Kid fosse il titolo perfetto perché ti dice tutto ciò che devi sapere sul film in tre parole. Ma suppongo che si potrebbe anche interpretare come un rapimento.

Guy Gets Kid, letteralmente, significa infatti “Uomo prende Bambino”. Per la trama del film ha senso, dal momento che Adam Sandler interpreta un uomo che si finge il padre di un bambino per fare colpo sulla donna di cui è innamorato. D’altra parte l’allusione al rapimento infantile è piuttosto evidente…

