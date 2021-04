sarebbe potuto essere un film decisamente diverso se le cose fossero andate come inizialmente programmate. L’attrice, che nel film del 1988 interpretava Susan, l’interesse amoroso di Josh da adulto, è infatti apparsa al Watch What Happens Live With Andy Cohen e ha rivelato che prima diil ruolo doveva essere di

“Robert De Niro in realtà era stato scelto per il ruolo di Josh in Big” ha commentato. “Poi tutto cambiò a causa di un conflitto tra i suoi impegni, così scelsero Tom Hanks. Immagino che sarebbe stato un film completamente diverso con Robert De Niro“. Perkins ha ammesso di aver fatto il suo provino proprio con lui e già allora le cose erano diverse.

“Lui era un po’ più tetro e il film sapeva un po’ più di horror. Tom Hanks apportò molta più leggerezza” ha spiegato l’attrice.

Ecco la sinossi del film:

Il premio Oscar Tom Hanks nella commedia che lo ha lanciato nell’Olimpo di Hollywood. Il dodicenne Josh, stanco di essere umiliato perche’ troppo piccolo, sogna di diventare grande. Il mago di un luna park esaudisce il suo desiderio e lui si risveglia con le fattezze di un adulto, ma con il cervello di un ragazzino: nel ruolo di consulente di un’industria di giocattoli il ‘piccolo grande Josh’ scatenerà una serie di esilaranti malintesi.

