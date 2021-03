Da Variety apprendiamo che, alla luce dei recenti avvenimenti,è stato rimosso dal cast di, nuovo lungometraggio che Amma Asante (La ragazza del dipinto) dirigerà per la Walden Media.

L’attore avrebbe dovuto condividere lo schermo con Mads Mikkelsen nell’opera basata sulla storia vera di un ingegnere sovietico e un agente della CIA che rischiarono la loro vita per porre fine alla Guerra Fredda.

Hammer avrebbe dovuto vestire i panni di Brad Reid, agente della CIA arrivato alla sede di Mosca che viene subito avvicinato dall’ingegnere sovietico Adolf Tolkachev (Mikkelsen). Ignorando il consiglio del suo capo, Reid instaura un forte legame d’amicizia con Tolkachev. La fede dell’uomo nell’ingegnere viene ricompensata quando riesce a ottenere e a consegnare dei segreti militari molto preziosi.

Ad eccezione del seguito di Chiamami col tuo nome (di cui non si sa più nulla), Hammer non è più collegato a progetti futuri. Gli unici film in cantiere sono già pronti: Assassinio sul Nilo e Next Goals Wins di Taika Waititi.

A questo punto si attende un sostituto per Billion Dollar Spy. Benjamin August ha scritto la sceneggiatura del progetto basandosi sull’opera letteraria omonima scritta dallo scrittore americano Premio Pulitzer David E. Hoffman.

La Walden Media produrrà il progetto insieme a Akiva Goldsman e Greg Lessans della Weed Road Pictures. Frank Smith e Naia Cucukov figurano invece come produttori esecutivi.

