La Eagle Pictures ha annunciato tutte le uscite in home video di febbraio. Tra i numerosi tutoli troviamo Black Panther: Wakanda Forever (con due steelbook variant da collezione), Colibrì con Pierfrancesco Favino, il classico Disney Strange World – Un mondo misterioso, L’ombra di Caravaggio e i due film di REC in Blu-Ray.

Qua sotto trovate il comunicato stampa con tutte le informazioni:

LE NOVITÀ HOME VIDEO DI FEBBRAIO 2023

DA IL COLIBRÌ AL WAKANDA DI BLACK

PANTHER TRA LE USCITE HOME VIDEO

TARGATE EAGLE PICTURES

Dal 1 febbraio esce “IL COLIBRÌ”, acclamato film di Francesca Archibugi

tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi con protagonisti

Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo,

Laura Morante, Benedetta Porcaroli e Massimo Ceccherini,

edito nei formati DVD e Blu-Ray.

Dal 16 febbraio sarà disponibile “STRANGE WORLD – UN MONDO

MISTERIOSO”, lungometraggio originale d’azione e avventura

targato Walt Disney Animation Studios, edito in DVD, Blu-ray e

una Steelbook sempre in formato Blu-Ray da collezione.

Sempre dal 16 febbraio in arrivo “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”,

film campione d’incassi del Marvel Cinematic Universe disponibile

in edizione DVD, Blu-Ray, 4K e in due differenti Steelbook da collezione

sempre in 4K, ricche di contenuti extra e un poster esclusivo.

Ancora dal 16 febbraio appuntamento con una doppia uscita horror:

in arrivo i cult “REC” e “REC 2” di Jaume Balagueró e Paco Plaza,

due imperdibili zombie movie entrambi editi in formato Blu-Ray in un’edizione

ricca di contenuti extra con cover illustrata e un booklet da collezione.

Dal 23 febbraio in uscita “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” di Michele Placido,

film che ripercorre la vita dell’iconico artista, qui interpretato da

Riccardo Scamarcio affiancato da un cast internazionale composto da

Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Vinicio Marchioni e

Alessandro Haber, disponibile nei formati DVD e Blu-Ray.

Tantissime novità imperdibili tra le uscite Home Video di febbraio targate Eagle Pictures. A partire dal 1 febbraio in arrivo “IL COLIBRÌ” di Francesca Archibugi, edito nei formati DVD e Blu-Ray. Tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, il film campione d’incassi racconta la vita di Marco Carrera, detto “Il colibrì”, interpretato da Francesco Favino, un’esistenza fatta di amori assoluti, perdite e coincidenze. Nel cast anche Nanni Moretti, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Benedetta Porcaroli e Massimo Ceccherini. Immerso nel tempo liquido dei ricordi che dai primi anni ’70, “Il colibrì” ci conduce fino ad un prossimo futuro, raccontando la forza ancestrale della vita, nonché la strenua lotta che quotidianamente combattiamo contro ciò che sembra insostenibile.

Dal 16 febbraio sarà disponibile “STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO” di Don Hall e Qui Nguyen, edito nei formati DVD, Blu-ray e una Steelbook sempre in formato Blu-Ray da collezione. Lungometraggio originale d’azione e avventura targato Walt Disney Animation Studios, il film intraprende un viaggio in terre inesplorate e infide, popolate da fantastiche creature che diverranno ben presto oggetto d’interesse dei leggendari Clades, una famiglia di celebri esploratori che per contrasti e divergenze interne rischia di mandare all’aria la loro ultima – e di gran lunga più importante – missione. Un tripudio di emozioni per grandi e piccini, che non perde mai di vista l’obiettivo finale: farci sentire meno soli, insieme alle nostre storture, insieme ai nostri dubbi.

Sempre dal 16 febbraio sarà la volta di “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” diretto e co-scritto da Ryan Coogler, disponibile nelle edizioni DVD, Blu-Ray, 4K e ben due imperdibili Steelbook da collezione sempre in 4K, ricche di contenuti extra e un poster esclusivo. Sequel dell’acclamato “Black Panther”, il film ha registrato nel weekend di debutto uno dei migliori incassi di sempre tra le uscite del Marvel Cinematic Universe: un’opera che colpisce emotivamente, politicamente e culturalmente, offrendo al contempo un amorevole omaggio al compianto Chadwick Boseman. La regina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e le Dora Milaje, combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze delle potenze mondiali, a seguito della morte del re T’Challa. Mentre i wakandiani lottano per passare alla fase successiva, i nostri eroi dovranno unire gli sforzi, contando sull’aiuto della War Dog Nakia e di Everett Ross per dare un nuovo assetto al regno di Wakanda. Oltre all’esordio di Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina segreta.

Ancora dal 16 febbraio appuntamento sempre grazie a Eagle Pictures con una doppia uscita horror: in arrivo i cult “REC” e “REC 2” di Jaume Balagueró e Paco Plaza, due imperdibili zombie movie girati in stile mockumentary entrambi editi in formato Blu-Ray in un’edizione da collezionare con cover illustrata e un booklet ricco di curiosità. Entrambe le edizioni presentano tantissimi minuti di contenuti extra, tra cui making of, scene eliminate ed estese. Nel primo film della saga la giovane reporter Angela e il suo cameraman seguono per una notte una squadra di pompieri di Barcellona per descriverne il lavoro e inserirlo in un programma TV: un’uscita di routine diventerà un inferno. Il sequel “Rec 2” riprende e approfondisce le idee del primo film con un effetto agghiacciante. Al centro della vicenda una task force composta da quattro militari e un sedicente dottore del Ministero della Sanità che viene inviata in uno stabile in cui sono avvenute delle misteriose sparizioni, forse a causa di un virus letale che ha contagiato gli inquilini. Il gruppo, dotato di apparecchiature video per documentare tutta l’operazione, cercherà di capire cosa sia successo e di scovare eventuali sopravvissuti.

Dal 23 febbraio in uscita “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” di Michele Placido, disponibile nei formati DVD e Blu-Ray. Il film esplora l’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio (Riccardo Scamarcio), già una popstar al suo tempo, qui raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo impenetrabile tormento. Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi demoni – in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale. Accanto a Scamarcio un cast internazionale composto da Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Vinicio Marchioni e Alessandro Haber.

