Black Panther: Wakanda Forever, il produttore paragona il film in parte a “Il padrino”

Durante un’intervista con Total Film, il produttore Nate Moore ha parlato di Black Panther: Wakanda Forever e delle fonti di ispirazione.

Stando al produttore, nella storia si possono trovare delle somiglianze con un celebre film di Francis Ford Coppola:

Sembra folle, ma voglio dirlo comunque. C’è un po’ di film di mafia in Black Panther 2. C’è un pizzico di… Il padrino… lo so che sembro pazzo, ma c’è quell’atmosfera di famiglie in guerra.

Le famiglie sono ovviamente quelle del Wakanda e quelle di Talocan, la nazione di Namor:

Queste due nazioni isolazioniste sono incredibilmente potenti – probabilmente sono le più potenti al mondo – e stanno cercando di capire come co-esistere. Il film racconta praticamente del Wakanda che apre i confini influenzando inaspettatamente il mondo di Namor.

Namor arriva così in Wakanda con una proposta non molto diversa da quella di una famiglia criminale. Il Wakanda deve così capire come negoziare con questo potere mondiale che non ne ha paura.