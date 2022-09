Black Panther: Wakanda Forever, svelata la durata del film?

A poco più di un mese dall’arrivo nei cinema, è lecito aspettarsi finalmente delle notizie sulla durata di Black Panther: Wakanda Forever.

La catena Cineplex ha infatti messo in lista il film di Ryan Cogler svelando che durerà 2 ore e 41 minuti. Anche Regal Movies ha fatto lo stesso, inserendo il medesimo minutaggio.

Se la notizia fosse confermata, il film sarebbe il più lungo dell’Universo Marvel ad eccezione dei film di Avengers, battendo la durata di Eternals (2 ora e 36).

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever vede nel cast anche Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.