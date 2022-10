Black Panther: Wakanda Forever, il regista svela quanto tempo è passato dalla morte di T’Challa

Nelle note stampa diramate dai Marvel Studios in attesa dell’uscita di Black Panther: Wakanda Forever sono presenti alcuni dettagli sulla storia del film di Ryan Coogler.

Il regista ha ad esempio svelato quanto tempo è passato nella storia dalla morte di T’Challa – come già annunciato nei trailer :

Ramonda si rende conto che è passato un anno dalla morte di T’Challa e Shuri ancora non riesce a guarire… non riesce ad andare avanti in modo salutare. Si sono ritirati… dalla città, dalla tecnologia, per non avere distrazioni e per dare vita a quello che è essenzialmente un rituale funebre. È lì che Namor arriva.