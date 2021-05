Qualche giorno fa abbiamo scoperto il titolo del secondo film dedicato a Pantera Nera,, e così ecco il commento di uno dei protagonisti del primo film,

In una recente intervista l’attore si è detto felicissimo della scelta:

Bello, bellissimo. Mi piace… la Marvel fa un lavoro splendido e i suoi personaggi sono fantastici. La scomparsa di Chadwick ha colpito tutti, quindi il fatto che abbiano dovuto pensare a come procedere non è stato facile. La decisione del titolo e della storia è una cosa davvero incredibile. Se qualcuno poteva farlo, erano Ryan Coogler e Kevin Feige.

Ecco anche un tweet con Lupita Nyong’o che celebra la notizia con un video tratto dal set del primo film:

In occasione dell’Investor Day della Disney, lo scorso dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato anche alcune novità su Black Panther: Wakanda Forever come il fatto che la pellicola non uscirà a maggio 2022 come inizialmente previsto, ma l’8 luglio 2022.

In tale occasione è stato inoltre confermato che il film inoltre non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma anzi la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.