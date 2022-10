Blade: i Marvel Studios sospendono la produzione, rinviate le riprese

Dovevano iniziare tra poche settimane le riprese di Blade, ma dopo l’addio del regista Bassim Tariq i Marvel Studios hanno ora ufficialmente interrotto la pre-produzione del cinecomic con protagonista Mahershala Ali.

L’Hollywood Reporter rivela che oggi lo studio ha notificato i membri della troupe dello stop alla lavorazione, che era in corso nei teatri di posa di Atlanta, Georgia, fintanto che non verrà trovato un nuovo regista (una fonte afferma che la Marvel voglia prendersi il tempo per scegliere la persona giusta). L’intenzione è quella di tornare in produzione all’inizio del 2023, avviando le riprese nei primi mesi dell’anno. Chiaramente la data d’uscita prefissata, ovvero il 3 novembre 2023, dovrà cambiare.

È l’ennesima volta che slittano le riprese, e nel frattempo la sceneggiatura è stata rimaneggiata varie volte: sembra che avverrà anche in questo caso. L’attuale sceneggiatore è Beau DeMayo, che ha scritto Moon Knight.

Blade avrà per protagonista Mahershala Ali nei panni del personaggio già portato sullo schermo da Wesley Snipes in due film che erano vietati ai minori. Nel cast anche Delroy Lindo (Da 5 Bloods) e Aaron Pierre (Old) ed è possibile che anche Kit Harington faccia un’apparizione dopo quanto accaduto nella scena dei titoli di coda di Eternals.

