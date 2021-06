The Wrap riporta la notizia riguardante l’arrivo di una nuova attrazione escape a tema, basata ovviamente sul noto titolo della Lionsgate.

Jason Egan, creatore di questa nuova attrazione multimediale, ha affermato che “Escape Blair Witch” aprirà i battenti al Las Vegas probabilmente nel mese di luglio. I biglietti avranno un costo di $ 44,99.

Nello specifico l’attrazione sarà ambientata in una fatiscente casa centenaria situata in un inquietante bosco. Rispetto alle classiche attrazioni del filone “escape”, quella incentrata su Blair Witch porterà i visitatori a vagare all’interno di ben 10 stanze da cui fuggire entro un ora. Ogni gruppo di visitatori sarà accompagnato attraverso l’esperienza da un attore in costume che si assicurerà che il gruppo completi l’esperienza, aiutandoli anche se necessario in presenza di ospiti timidi o claustrofobici.

“Non assistiamo all’horror solo per Halloween. È qualcosa che va avanti tutto l’anno”. Ha dichiarato Jenefer Brown della Lionsgate.

Ecco un poster promozionale dell’iniziativa:

Ricordiamo che nel 2016 è approdato l’ultimo film basato sulla saga horror. Ecco i dettagli:

Adam Wingard, il regista di “You’re Next”, dirige l’atteso sequel di “The Blair Witch Project”, l’acclamato film horror che nel 1999 cambiò per sempre la storia di un genere. Un gruppo di studenti universitari si avventura nella foresta di Black Hills, nel Maryland, per cercare di svelare il mistero legato alla sparizione della sorella di James Donahue, Heather, avvenuta 17 anni prima e che in molti pensano sia collegata alla leggenda della Strega di Blair. Il gruppo è inizialmente ottimista, soprattutto quando alcuni abitanti del posto si offrono di guidarli nella foresta. Nel corso di una notte infinita, però, i ragazzi iniziano a sentire intorno a loro una presenza sinistra e lentamente si rendono conto che la leggenda è molto più reale e inquietante di quanto potessero immaginare.

