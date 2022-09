Blake Lively si mostra incinta su Instagram, Ryan Reynolds festeggia nei panni di Deadpool

Blake Lively (Gossip Girl) e Ryan Reynolds sono in attesa del loro quarto figlio. Le due star si sono incontrate la prima volta sul set di Lanterna Verde nel 2010, ma si sono cominciate a frequentare solo l’anno successivo, nel 2011, per poi convolare a nozze il 9 settembre del 2012.

Dal 2014 al 2019, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno salutato l’arrivo di ben tre figli: James (dicembre 2014), Inez (settembre 2016) e Betty (ottobre 2019). Comprensibilmente infastidita dalle attenzioni dei paparazzi alla ricerca di un suo scatto in dolce attesa, Blake Lively ha deciso di pubblicare su Instagram una vera e propria galleria di fotografie personali accompagnate dalla seguente didascalia:

Ecco un po’ di mie foto incinta nella vita reale così gli 11 tizi appostati fuori casa mia in attesa di avvistare un unicorno mi lasceranno in pace. Spaventate me e i miei figli. Grazie a tutte le altre persone che dimostrano amore e rispetto e a chi decide di non seguire più account e pubblicazioni che condividono foto di bambini. Siete voi ad avere il potere contro di loro. E grazie anche a tutti quei media che hanno una politica “Niente foto di bambini”. Siete voi a fare la differenza, Vi voglio bene.

Qua sotto potete ammirare il post e le foto:

Curiosamente, in uno degli scatti, Blake Lively compare insieme a suo marito Ryan Reynolds che indossa il costume di Deadpool 2. La cosa lascerebbe supporre che si possa trattare di una vecchia fotografia anche se, facendo una botta di conti, l’attrice non risultava incinta durante la lavorazione del film. Che si tratti di un’immagine che testimonia una sorta di “lavori in corso” per Deapool 3? Ovviamente non è possibile conoscere la risposta.

Al di là della comprensibilissima volontà di tutelare i loro figli, i due, spesso e volentieri, parlano in maniera aperta e anche divertita del loro matrimonio. Tempo fa, Ryan Reynolds aveva ad esempio spiegato di aver incontrato Blake Lively “in Green Lantern, la più oscura grinza dell’ano dell’Universo”:

Eravamo amici e compari al tempo e, grossomodo un anno e mezzo dopo, siamo andati a un appuntamento doppio, ma ognuno di noi con un’altra persona. Poi siamo usciti e, a dire il vero, eravamo rimasti in contatto saltuario. Poi è successo che lei stava andando a Boston, io stavo andando a Boston e io le dissi “Viaggiamo insieme”. Così, ci siamo ritrovati a viaggiare sullo stesso treno e poi ho cominciato a implorarla di venire a letto con me.

Mentre un’altra ancora aveva rivelato che è stata proprio sua moglie Blake Lively ad aver scritto svariate battute di Deadpool.

