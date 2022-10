The Hollywood Reporter riporta che Andrew Stanton dirigerà In the Blink of an Eye, dramma a tinte sci-fi (sci-fi drama) per la Searchlight Pictures. Jared Ian Goldman (Russian Doll) sarà il produttore.

Scritto da Colby Day, il progetto cerca di esplorare l’intera storia del mondo e di affrontare la natura della vita, dell’amore, della speranza e della connessione, concentrandosi su tre trame intrecciate. La sceneggiatura di Day era stata inserita nella Black List del 2017, contribuendo a lanciare la sua carriera di sceneggiatore: successivamente ha infatti realizzato per Netflix l’adattamento di Spaceman, romanzo ceco che affronta il tema della solitudine attraverso un ragno gigante parlante.

Stanton è principalmente conosciuto per aver diretto alcuni tra i più celebri titoli Pixar, come WALL-E e Alla ricerca di Nemo, per i quali ha vinto l’Oscar per il Miglior Film d’Animazione. Nel 2012 John Carter (LEGGI LO SPECIALE) segna il suo esordio alla regia di un progetto live-action, ma il film, potenziale primo capitolo di una trilogia, si rivela un sonoro flop al botteghino. Successivamente, Stanton ha diretto alcuni episodi delle serie Stranger Things, Better Call Saul e For All Mankind.

Cosa ne pensate del nuovo progetto di Andrew Stanton? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: THR