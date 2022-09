Blonde: Ana de Armas ha fato visita alla tomba di Marilyn Monroe: “È stato come chiederle il permesso”

Durante un’intervista per AnOther Magazine, Ana de Armas ha parlato non solo di Cena con delitto, ma anche di un film di prossima uscita presentato a Venezia, Blonde.

L’attrice ha raccontato di aver fatto visita alla tomba della leggendaria icona:

Ognuno di noi le ha scritto un messaggio su un grosso biglietto, poi siamo andati al cimitero e lo abbiamo messo sulla sua tomba. In un certo senso è stato come chiederle il permesso [di realizzare il nostro film]. Sapevamo di avere un’enorme responsabilità e sapevamo bene quale parte della storia volevamo raccontare, la storia di Norma Jeane, di colei che c’era dietro il personaggio di Marilyn Monroe. Chi era davvero?

Vi ricordiamo che Blonde uscirà il 28 settembre su Netflix. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.