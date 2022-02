, co-regista di, dirigerà presto un film live-action per la Paramount intitolato, un thriller vampiresco scritto di suo pugno.

Il progetto è entrato in fase di sviluppo con LeBron James e la SprinHill tra i produttori.

La trama è ancora tenuta sotto chiave, ma il progetto è descritto come un thriller sociale noir ambientato nella Los Angeles degli anni ’50. A quanto pare, inoltre, la storia sarà ispirata alla vita del padre di Ramsey, un musicista jazz.

Blood Count è il secondo film live-action che Ramsey sta sviluppando, anche se per il momento non è chiaro quale segnerà il suo debutto “dal vero”. L’altro progetto è Love in Vain, un film biografico incentrato sul pioniere del Blues Robert Johnson. Anche quel progetto è in mano alla Paramount, con Lorenzo Di Bonaventura, Mike Menchel e Lionel Richie alla produzione.