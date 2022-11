Blueback: Quiver Distribution distribuirà il film con Eric Bana e Mia Wasikowska negli USA

Secondo quanto riportato da Variety la Quiver Distribution avrebbe acquisito i diritti per distribuire negli Stati Uniti Blueback, dramma familiare con protagonisti ia Wasikowska (Alice in wonderland), Radha Mitchell ed Eric Bana presentato in anteprima al TIFF.

L’opera, basata sull’omonimo romanzo di Tim Winton, segue la storia di Abby, una bambina che instaura un’amicizia con un magnifico branzino selvatico durante alcune immersioni. Quando però Abby si rende conto che il pesce è minacciato da alcuni bracconieri, la bambina prenderà ispirazione dalla madre attivista per salvare il suo amico. Qui ha inizio il viaggio di Abby per salvare le barriere coralline sparse in tutto il mondo.

Il resto del cast comprende anche Ariel Donoghue, Ilsa Fogg, Liz Alexander, Albert Mwangi e Clarence Ryan.

Robert Connolly (The Dry, Paper Planes) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura da lui scritta insieme a Tim Winton.

