Bob Iger torna CEO di Disney, Bob Chapek si dimette: Hollywood a bocca aperta

Con un colpo di scena totalmente inaspettato, il board of directors della Disney ha annunciato oggi che Bob Iger è tornato come CEO di The Walt Disney Company.

Iger aveva lasciato il testimone a Bob Chapek a febbraio del 2020, rimanendo coinvolto come chairman esecutivo fino alla fine del 2021 quando è andato in pensione dopo 47 anni di lavoro nell’azienda e 15 anni da CEO.

Nell’annunciare il suo ritorno, Disney spiega che Iger rimarrà CEO per due anni, durante i quali (tra gli altri compiti) identificherà un successore, cosa che aveva fatto con difficoltà l’ultima volta. “Sono profondamente onorato di ricevere la richiesta di guidare nuovamente questo splendido team, con una missione chiara incentrata sull’eccellenza creativa volta a ispirare generazioni attraverso storie coraggiose e senza rivali,” ha scritto Iger in una mail nella quale non cita Bob Chapek, che lascia il suo ruolo di CEO con effetto immediato e si dimette.

“Il board ha concluso che mentre la Disney entra in un periodo sempre più complesso di trasformazione dell’industria, Bob Iger è indicato come l’unica persona in grado di guidare la compagnia in questo momento fondamentale,” ha scritto Susan Arnold, capo del board, in una mail.

Perché la Disney ha preso questa decisione

Nei suoi quasi tre anni da CEO Bob Chapek ha preso varie decisioni che lo hanno reso decisamente impopolare tra gli azionisti, tra i fan della Disney e anche tra i talent coinvolti nell’azienda. Andiamo dalla decisione di far uscire i film in day-and-date al cinema e in streaming, che come conseguenza ha portato Scarlett Johansson a fare causa all’azienda, alla polemica sulla vicenda don’t-say-gay in Florida, passando dall’aumento di prezzi dei parchi e di Disney+ al licenziamento immediato di Peter Rice. Ciononostante, il board a giugno aveva rinnovato il suo contratto per due anni.

Ma le borse non mentono, e solo poche settimane fa i risultati trimestrali impietosi hanno apparentemente convinto il board a fare un drastico cambiamento di piani, riportando Iger al suo posto (decisione che sarebbe stata presa solo pochi giorni fa). Nel corso di quest’anno, la Disney ha perso quasi il 40% a Wall Street, e i risultati trimestrali più recenti hanno mostrato problemi nel generare profitto da Disney+, una delle principali sfide affidate a Chapek durante la pandemia, mentre le perdite dovute agli investimenti su quel fronte sono cresciute a un massimo storico di 1.5 miliardi di dollari.

