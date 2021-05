Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Il ponte delle spie, Il GGG) sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo progetto curato da Luca Guadagnino il cui cast già comprende Timothée Chalamet e Taylor Russell.

Scritto da Dave Kajanich (Suspiria), il film è descritto come una storia d’amore a tinte horror incentrato su un ragazzo e una ragazza (Chalamet e Russell) e che attualmente vi sarebbero diverse realtà pronte ad aggiudicarsi il progetto. Alla base, il romanzo omonimo del 2015 scritto da Camille DeAngelis. La protagonista si chiama Maren Yearly ed è una ragazza che decide di attraversare gli Stati Uniti alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto, nella speranza di capire per quale motivo sente il bisogno di uccidere e divorare le persone che ama.

Negli scorsi anni abbiamo avuto modo di vedere Mark Rylance in titoli come Il ponte delle spie, Il GGG, Ready Player One, Il processo ai Chicago 7, The Gunman, Waiting for the Barbarians, Dunkirk e in L’altra donna del Re.

