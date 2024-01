Lee Sun-kyun, celebre per aver interpretato il facoltoso architetto che con la sua famiglia vive nella lussuosa casa al centro del film Parasite, è stato trovato morto alla fine dell’anno scorso a Seoul, in Corea del Sud, all’età di 48 anni.

Le autorità sudcoreane si erano messe alla ricerca dell’attore quando la sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa, dopo aver ritrovato una lettera in cui annunciava il suo imminente suicidio.

L’attore era stato recentemente arrestato ed era finito sotto inchiesta, accusato di far uso di droghe, e per questo motivo aveva perso il suo ruolo in No Way Out. La sua risposta alle accuse era stata che era stato istigato con l’inganno, ai test della polizia era risultato negativo e aveva confidato ai suoi legali che non era contento di come la polizia stesse conducendo le indagini, facendo trapelare dettagli alla stampa che stavano danneggiando la sua carriera e la sua reputazione.

Pochi giorni prima della sua morte era stato trattenuto dalle forze dell’ordine per degli interrogatori per ben 19 ore, e adesso sono in molti a voler fare luce su quanto accaduto.

Martedì una nuova organizzazione, la Association of Solidarity Among Cultural Artists, ha diramato un comunicato per annunciare la sua formazione e ha invitato le autorità locali e la stampa coreana a collaborare per evitare tragedie come quella di Lee.

“Ci siamo tutti riuniti con la convinzione ferma che incidenti simili non debbano più accadere dopo la tragica morte di Lee Sun-kyun” ha dichiarato l’associazione composta da 29 gruppi culturali e artistici tra cui il Busan International Film Festival e la Korea Entertainment Producer’s Association. “Richiederemo un’indagine per scoprire la verità [sul caso di Lee] e chiederemo alla stampa di cancellare articoli che non rispecchino le regole del giornalismo. Al contempo inviteremo le autorità a rivedere la legge per proteggere i diritti umani degli artisti“.

Il gruppo terrà una conferenza stampa domani a cui parteciperanno il regista di Parasite Bong Joon-ho, Lee Won-tae (The Gangster, The Cop, The Devil), Choi Deok-moon, Choi Jeong-hwa e altre figure.

