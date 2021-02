È passato poco più di un anno da quandoha trionfato agli Oscar col suoe, proprio in occasione di questa ricorrenza, ha rivelato al collega Rian Johnson (via Indiweire ), di aver terminato la sceneggiatura del primo dei suoi due nuovi film.

Bong Joon-ho ha spiegato a Rian Johnson di aver trascorso il 2020 scrivendo le due sceneggiature e di aver da poco terminato la prima:

Mi è sembrato di dividere in due parti il mio cervello, in destra e sinistra, mentre scrivevo queste due sceneggiature. Ma la scorsa settimana ne ho terminata una.

Già a marzo del 2020, il filmmaker coreano aveva spiegato a The Atlantic di trovarsi in una fase da “esaurimento” post-Oscar, ma, a quanto pare, è riuscito comunque a dedicarsi alla lavorazione dei suoi prossimi progetti che, lo ricordiamo, saranno uno in lingua inglese e uno in coreano.

Qualche mese fa, parlando proprio di Parasite, abbiamo riportato una dichiarazione di Bong Joon-ho estrapolata dall’edizione Criterion del film in cui il regista spiegava l’inaspettato collegamento della sua opera a… Mad Max: Fury Road!

Quel film non si ferma mai. Tutte le informazioni di background in Fury Road appaiono in maniera molto naturale. La macchina da presa è in movimento costante, ma l’informazione viene data attraverso l’azione stessa. È stata una vera e propria ispirazione per me.

Parasite, la sinossi ufficiale del film di Bong Joon-ho:

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.

Quanto attendete i nuovi film dell’acclamato regista coreano? Ditecelo nei commenti!