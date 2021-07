non ha preso troppo bene la decisione della Solar Therapeutics di sfruttare la sua immagine nei panni diper una campagna sulla cannabis. L’attore ha fatto causa alla compagnia per violazione di copyright, pubblicità ingannevole e appropriazione dei diritti di immagine per un cartellone affisso in Massachusetts.

“Con quel cartellone gli accusati hanno falsamente comunicato al pubblico che il signor Baron Cohen sostenesse i loro prodotti e che collaborasse con loro” ha scritto il legale David Condon nel testo della citazione in giudizio. “Al contrario, il signor Mr. Baron Cohen non ha mai fatto uso di cannabis in vita sua e non parteciperebbe mai alla sponsorizzazione di cannabis per nessuna cifra“.

Dopo la diffida degli avvocati di Cohen, la compagnia ha rimosso il cartellone ma non ha versato alcun compenso per i danni subiti dall’attore, che ha chiesto 9 milioni di dollari di risarcimento.

Visto che c’è una causa in corso, su richiesta dell’Hollywood Reporter la compagnia Solar Therapeutics ha preferito non commentare.

Ovviamente vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Fonte: THR