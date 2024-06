Grazie a Impawards possiamo ammirare dei nuovi character poster di Borderlands, il film diretto da Eli Roth (con riprese aggiuntive di Tim Miller) prodotto da Lionsgate e adattamento del celebre franchise videoludico di Gearbox Software.

Potete vedere i poster qua sotto:

Nel film troviamo Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie Lee Curtis e Jack Black.

Lilith (Blanchett), una famigerata cacciatrice di taglie con un misterioso passato, torna controvoglia su Pandora, il pianeta più caotico della galassia che è anche la sua casa. La sua missione è trovare la figlia perduta di Atlas (Ramírez), il S.O.B. più potente dell’universo. Lilith si troverà a formare un’improbabile alleanza con un team di disadattati – Roland (Hart), un consumato mercenario in missione; Tiny Tina (Greenblatt), una pericolosissima tredicenne; Krieg (Munteanu), muscoloso protettore di Tina; Tannis (Curtis), la scienziata stravagante che ne ha viste di tutti i colori, e Claptrap (Black), un robot molto saggio. Insieme, questi improbabili eroi dovranno combattere una specie aliena e dei pericolosi banditi per scoprire uno dei segreti più esplosivi di Pandora. Il destino dell’Universo potrebbe essere nelle loro mani – ma dovranno combattere per qualcosa di più: loro stessi.

L’uscita americana è fissata per il 9 agosto.