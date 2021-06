Proseguono le riprese di, il film di Eli Roth basato sul popolare franchise videoludico.

Come confermato dal produttore Avi Arad, le riprese sono a ottimo punto:

Il produttore è apparso al Gearbox E3 2021 Showcase Livestream in compagnia di Kevin Hart, che ha parlato del suo Roland:

La cosa più bella sarà la vostra sorpresa, perché non avete idea di ciò che sto facendo, come e perché. Non avete idea del livello di impegno che ho messo in questo ruolo e della preparazione che è stata necessaria per il personaggio.